Alle Infos zum Wireless Festival Germany

Wireless Festival: Mega-Stars in Frankfurt

2017 fand das Wireless Festival zum ersten Mal auch in Deutschland statt. Damals konnten Ticket-Besitzer vom 24. bis 25. Juni 2017 in der Commerzbank-Arena in Frankfurt all ihre Lieblings-Acts sehen! Schon damals hatten die Veranstalter die krassesten Stars zu uns nach Deutschland geholt: Headliner waren damals Justin Bieber und The Weeknd. Auch die Ex-Freundin der beiden US-Stars war damals am Start: Selena Gomez wartete backstage auf ihren damals Noch-Boyfriend Abel a.k.a. The Weeknd und schaute sich seinen Auftritt an. In diesem Jahr findet das Festival zum zweiten Mal in Deutschland statt! Am 6. und 7. Juli 2019 werden im alten Rebstockpark in Frankfurt am Main die angesagtesten Superstars die Bühne rocken!

Wireless Festival Germany: Cardi B trifft auf ihren Ex Offset

Bisher wurden Megastars wie Cardi B, Travis Scott und Migos bestätigt. Krass – vor allem, weil das bedeutet, dass Rap-Queen Cardi B in Frankfurt wieder auf ihren Ex und Noch-Ehemann Offset vom Rap-Trio Migos treffen wird. Als ob das nicht schon genug wäre, haben die Veranstalter auch noch folgende Künstler für das Festival gebucht: Ufo361, Bausa, Rita Ora, Bonez MC & RAF Camora, Shirin David, Rae Sremmurd, G-Eazy, Marteria & Casper, James Blake, Summer Cem, J Balvin, Lili Baby, Ski Mask The Slump God, Azet & Zuna, KC Rebell, Gunna, YBN Cordae, Khea, Ghali, Fero47 werden ebenfalls in Frankfurt auf der Bühne stehen! Weitere Updates zum Lineup des Festivals sollen folgen.

Wireless Festival: Das kosten die Tickets

Wer beim Wireless Festival Germany dabei sein will, sollte sich beeilen – denn die Tickets werden bei dem Hammer-Lineup bestimmt bald ausverkauft sein. 2-Tages-Tickets gibt es ab 139 Euro, wer nur einen Tag lang Konzerte sehen will, kann ab 75 Euro ein Ticket auf der offiziellen Website erwerben.

