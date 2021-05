"To All The Boys"-Spin-Off: Lana Condor dabei?

Lana Condor versichert, dass sie im "To All The Boys"-Spin-Off dabei wäre

Oh yes, Baby! Es soll ein Spin-Off zu "To All The Boys I've Loved Before" mit einer neuen Hauptrolle geben: Lara Jeans kleine Schwester Kitty! Fans sind super begeistert von dieser Idee, aber nicht nur Zuschauer, sondern auch Schauspielerin Lana Condor liebt die Vorstellung eines neuen Films aus dem "To All The Boys"-Universum. In einem neuen Interview sagte die Schauspielerin jetzt: "Ich liebe die Welt von 'To All The Boys' mehr, als die Menschen sich vorstellen können" – so süß! 🥺 Aber Lana Condor geht sogar noch weiter und verrät, dass sie bei einem Spin-Off immer dabei wäre! "Ich bin selbst ein großer Fan der Filme, also bin ich immer offen dafür dieses Universum wieder zu besuchen, weil es grundsätzlich sehr liebevoll und wunderschön ist." Ok, Netflix. Könnt ihr euch mit der Produktion bitte beeilen? WE NEED THIS!

"To All The Boys"-Spin-Off: Das weiß man bereits über die Netflix-Produktion

Bisher gibt es von Netflix weder ein offizielles Statement, noch ein Startdatum oder Sonstiges zu diesem Plan. Wir wissen bisher nur, dass sich das "To All The Boys"-Spin-Off in einem sehr frühen Produktionsstadium bei Netflix befinden soll. Aber es sollte ein gutes Zeichen sein, dass Lana Condor so offen über dieses Thema spricht – und sie fände ein Spin-Off mit Kitty als Hauptfigur super spannend: "Ich würde sofort etwas unterstützen, dass Anna Cathcart macht, weil ich finde, dass sie großartig ist und sie einen tollen Job mit Kitty gemacht hat." Kitty entwickelte sich mit ihrer frechen Art in den "To All The Boys"-Teilen schnell zu einem Publikumsliebling. Sie hätte einen eigenen Film also mehr als verdient! Übrigens soll auch eine ganz neue Serie aus der "To All The Boys"-Welt in Planung sein – wir können uns zukünftig also auf noch viel mehr Stoff freuen und müssen uns auch keine Sorgen darüber machen, ob Lieblinge wie Lana Condor dabei wären.

