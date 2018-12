“To All The Boys I’ve Loved Before”-Star Noah Centineo tanzt zu Justin Bieber

Netflix-Star Noah Centineo fährt nicht nur krass auf Selena Gomez ab, sondern feiert offensichtlich auch ihren Ex-Freund, Justin Bieber! Der süße US-Amerikaner bewies jetzt, dass er nicht nur schauspielerisches Talent hat, sondern auch Musik im Blut ;)

Noah Centineo: Er ist Justin Bieber-Fan!

“To All The Boys I’ve Loved Before”-Darsteller Noah Centineo scheint Justin Bieber gleich in mehreren Hinsichten nachzueifern. Der 22-Jährige Netflix-Star steht nicht nur übertrieben auf Justins Exfreundin Selena-Gomez, sondern auch auf dessen Musik. Denn jetzt ist ein YouTube-Video aufgetaucht, das Noah als 16-Jährigen zeigt, wie er und sein Kumpel Jack Griffo zu Justin Biebers Megahit „Boyfriend“ abgehen. Sie haben sogar eine richtige Choreographie einstudiert! Als ob das nicht schon crazy genug wäre, tragen die beiden dabei auch noch Superheldenkostüme: Noah macht uns im sogenannten „Boyfriend By Justin Bieber Super Hero Swag“ den Batman und sein Kumpel hat sich als Superman verkleidet. In diesem Aufzug ziehen die beiden Teenager anschließend lässig durch die Straßen von LA… mehr Coolness geht nicht :D

Wie findet Selena Gomez das Ganze?

Genau wie Noah Centineo ist auch sein Kumpel Jack Griffo heute ein erfolgreicher Schauspieler. Der 22-Jährige ist vor allem durch die Nickelodeon-Serie „The Thundermans“ bekannt, in der er von 2013 bis 2018 eine Hauptrolle spielte. Die beiden Jungs sind auch heute noch beste Freunde!

Keine Frage: Noah und Jack machen Justin Bieber ordentlich Konkurrenz! Ob das „Boyfriend“-Video Noah Centineos Chancen bei Selena Gomez erhöht, ist allerdings fraglich. Schließlich ist Sel bestimmt nicht unbedingt scharf darauf, dass der nächste Mann an ihrer Seite sie ausgerechnet an ihren Ex erinnert. Aber sollte die 26-Jährige den Clip jemals sehen, dann kann sie mit Sicherzeit zumindest darüber schmunzeln.

