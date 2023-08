Ahsoka: Todes-Hinweis „Freund Ray“ in Folge 1 erklärt

In der Seire „Ashoka“ muss sich die gleichnamige Jedi (bzw. zu der Zeit, in der die Serie "Ahsoka" spielt, gehört sie nicht dem Orden an) natürlich mit jeder Menge Bösewichten rumschlagen. Einer – und ein ziemlich gefährlicher– ist Baylan Skoll. Auch er ist der Macht fähig, überlebte Order 66 und hat sich anschließend abgesetzt.

An Baylans Seite ist in „Ashoka“ seine Schülerin Shin Hati (Ivanna Sakkno) und gemeinsam mit der „Hexe“ Morgan Elspeth (Diana Lee Inosanto) sind die dunklen Jedi auf der Suche nach Grand Admiral Thrawn (Lars Mikkelsen).

Baylan Skoll gehört zu den wichtigen Schlüsselfiguren und Gegnern in „Ahsoka“ – gespielt wird diese Hauptrolle von Schauspieler Ray Stevenson...

Und ihr könnt nun ahnen wer „unser Freund Ray“ ist…