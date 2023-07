"Ahsoka": Wann spielt die neue "Star Wars" Serie?

Nach den Star Wars Spin-Off Serien "The Mandalorian" oder "The Book of Boba Fett" startet am 23. August 2023 die neue Serie "Ahsoka" auf Disney+ und Fans können es kaum erwarten.

Denn Ahsoka (gespielt von Rosario Dawson) ist Fans der Weltraumsaga keine Unbekannte. Ist sie doch eine superbeliebte Figur aus den "Clone Wars" und "Rebels" Animations-Reihen. Und sie ist eine der wichtigsten Figuren für das ganze "Star Wars" Universum:

Sie ist/war eine Schülerin und eine der engsten Vertrauten von Anakin Skywalker. Sie überlebte Order 66 und kämpfte später gegen ihn als Darth Vader.

Ahsoka erlebte Abenteuer an der Seite Obi Wan Kenobis und ist eine starke (Ex-) Jedi, die eine große Rolle im Kampf der Rebellen gegen das Imperium spielte. Ahsokas Leben umfasst also eine wichtige Zeitspanne der Geschehnisse in "Star Wars".

Aber wann spielt die neue Live-Action Serie?