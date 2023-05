"After Everything": Hardin sucht nach Vergebung

Das neue Buch wird schnellstens erwartet und es wird immer mehr Druck auf Hardin aufgebaut – die Verantwortlichen wollen einfach nicht mehr länger hingehalten werden – doch auch sie können Hardins Schreibblockade nicht lösen. Als seine Mutter dann erwähnt, dass Natalie in Lissabon ist, fasst Hardin einen Entschluss und steigt in den nächsten Flieger nach Portugal. Dort angekommen, sucht er Natalie auf, um sich bei ihr zu entschuldigen und seine vergangenen Taten wieder gutzumachen. Natalie will davon aber zunächst überhaupt nichts wissen. Wird sie ihm jemals wieder verzeihen? Tessa ist auch in Lissabon und das wühlt Hardin natürlich auf – er kann sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen, denn ohne sie ist er gebrochen, verloren und allein. Ohne sein Buch wäre er vielleicht noch mit ihr zusammen – bei einem Wiedersehen, scheinen Tessa und Hardin sich wieder näherzukommen. Gibt es doch noch ein Happy End für die beiden? Bis wir das erfahren, müssen wir uns wohl noch bis zum Filmstart von "After Everything" am 13.September gedulden.