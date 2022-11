Aaron Carter Tod: Nick muss trotzdem weiter auf der Bühne stehen

Aaron Carter ist verstorben

Es ist ein unerwarteter Todesfall, der die ganze Welt erschüttert. Aaron Carter ist am vergangenen Samstag tot in seinem zu Hause in Lancaster aufgefunden worden. Er wurde von seiner Haushälterin leblos in der Badewanne entdeckt. Es deutet auf Suizid hin, dies wurde bisher aber noch nicht bestätigt. Die Autopsie des ehemaligen Teenie-Stars wird für Aufklärung sorgen.

Aaron Carter wurde nur 34 Jahre alt und hinterlässt einen Sohn. Doch wie geht es seinem berühmten Bruder Nick Carter gerade? Er ist zusammen mit den anderen Bandmitgliedern der Backstreet Boys auf großer Tournee und ist sichtlich am Ende ...

Einige konnten nicht verstehen, wieso er einen Tag nachdem sein Bruder verstorben war, schon wieder auf einer Bühne stand. Nick Carter war es wichtig, zusammen mit seinen Bandmitgliedern, welche auch seine Freunde sind, über seinen kleinen Bruder zu reden und ihn damit zu ehren. Es wurde sogar ein Video von Aaron mit vielen Bildern auf den großen Bildschirmen in der Halle gezeigt. Es flossen einige Tränen bei Nick, als er auf der Bühne in London stand. Die anderen Backstreet Boys nahmen ihn in den Arm und auch bei den Fans vor Ort blieb kein Auge trocken.

Schwierige Familienverhältnisse

Bei der Familie Carter gab es schon seit Jahren immer wieder heftige Probleme. Gewaltverhalten, Drogenmissbrauch und sehr viel toxisches Miteinander – die Liste ist noch viel länger. Nick Carter und seine Schwester Angel haben sogar mal eine gerichtliche Verfügung gegen Aaron erworben, dass sich dieser von den beiden fernhalten muss. Andersherum sagte aber auch Aaron, dass er Opfer von Gewalt innerhalb der Familie wurde. Nick, Aaron und die anderen Geschwister sind immer wieder in Berührung mit Drogen gekommen und waren drogensüchtige Stars. Aaron Carter war zudem auch psychisch krank, litt an Angststörungen und Depressionen. Er ging mehrfach in den Entzug, aber hatte seit seiner Kindheit große Probleme.

Dies ist nicht der erste vermeintliche Suizid innerhalb der Familie Carter. Vor zehn Jahren fand man Leslie Carter bewusstlos auf dem Boden ihrer Dusche. Es wurden einige Rauschmittel in ihrem Blut gefunden und sie starb an einer Überdosis. Auch das war ein Schicksalsschlag, den die Familie wegstecken musste. Aaron soll, wie die anderen Kinder der Familie Carter, extrem viel Druck von den Eltern bekommen haben. Sie sollen ihre Kinder regelrecht zu dem Leben im Rampenlicht gezwungen haben und auch ohne schlechtes Gewissen das Geld ihrer Kinder verprasst haben.

Nick Carter verabschiedet sich von seinem Bruder

„Obwohl mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, hat meine Liebe zu ihm nie nachgelassen. Ich habe immer an der Hoffnung festgehalten, dass er eines Tages irgendwie einen gesunden Weg gehen und schließlich die Hilfe finden würde, die er so dringend brauchte“, schrieb Nick Carter als Bildunterschrift unter einige Fotos, die er auf Instagram postete. Diese zeigen seinen kleinen Bruder und ihn in verschiedenen Altersstufen. „Manchmal möchten wir jemanden oder etwas für einen Verlust verantwortlich machen. Aber die Wahrheit ist, dass Sucht und Geisteskrankheit hier der wahre Bösewicht sind.

Ich werde meinen Bruder mehr vermissen, als irgendjemand jemals wissen wird. Ich liebe dich, Chizz, jetzt hast du die Chance, endlich etwas Frieden zu haben, den du hier auf Erden nie finden könntest … Gott, bitte kümmere dich um meinen kleinen Bruder“, fügte der Backstreet Boys-Sänger noch hinzu. Wir sprechen der Familie Carter unser Beileid aus. 💔

