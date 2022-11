Serien die nach dem Tod der Hauptfigur besser wurden

Mal ehrlich: Sechs Staffeln lang war „The Vampire Diaries“ Elenas (Nina Dobrev) Serie. Es ging zumeist um IHRE Sicht der Dinge. Und auch wenn Stefan (Paul Wesley) und Damon (Ian Somerhalder) zu den Hauptfiguren gehörten – irgendwie fühlte es sich immer so an, als würden sie in der 2. Reihe stehen.

_____



Diese Serien-Stars sind auch privat befreundet





_____





Als Elena dann in das mysteriöse Koma versezt wurde, waren viele Fans der Vampir-Serie erst mal geschockt. ABER: Nun gab es plötzlich keinen Love-Zoff mehr zwischen den Brüdern, man konnte sehen, wie sie sich weiterentwickelten und das Übersinnliche spielte in „The Vampire Diaries“ ENDLICH eine viel größere Rolle.