"Friends" kehren zurück!

Eingeschworene Fans müssen bei dem "Friends" Titelsong "I'll Be There For You" immer mitsingen und vor allem mitklatschen. 😝1994 begann die Reise von Jennifer Aniston, Courteney Cox & Co. in der Kultserie und begeisterte viele Zuschauer. Die lustige Sitcom handelt von einer Clique bestehend aus sechs Freunden, welche in der Metropole New York leben. Wie der Name der Serie es schon sagt, sind sie alle Freunde, beste Freunde sogar und sind immer füreinander da. Herzschmerz, berufliche Erfolge und Misserfolge, Liebestipps, Familienprobleme - die Freunde helfen sich gegenseitig und unterstützen sich, wo sie nur können. Nach 10 Jahren und 10 erfolgreichen Staffeln endete die Erfolgsserie "Friends" dann im Jahr 2004. Wer meinen könnte, die Schauspieler wären nur vor der Kamera Freunde, hat sich getäuscht. Auch hinter der Kamera wurden sie echte BFFs. Und das sind sie heute noch! Immer wieder posten die Celebrities Fotos zusammen und zeigen damit ihren starken Zusammenhalt! 😊

"Friends" als Spezialfolge

Ganze 16 Jahre gab es keine Fortsetzung der Kultserie "Friends". Die Fan-Base war über die Jahre stets konstant und Anhänger der Serie haben sich immer eine Réunion gewünscht. Vergangenes Wochenende wurde dieser Wunsch nun wahr! Zumindest wird er es bald. Sehr bald. Bereits im Mai dieses Jahres erscheint eine Spezialfolge, in welcher Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey & Phoebe wieder zusammenkommen. 😍 Hast du übrigens gewusst das Jennifer Aniston, die die chaotische Rachel Green in "Friends" spielt, Harry Styles erster Star-Crush war? Süß 🤪 Aber wie kam es nun zu dem Comeback von "Friends"? Immer wieder wurde die Gerüchteküche über eine Rückkehr der Mega-Serie "Friends" geschürt. Anlässlich des Release des neuen Streamingdienstes "HBO Max" ist die Sonderfolge der Freunde nun entstanden. Das Comeback hat also PR-Hintergründe, aber nichtsdestotrotz sind wir gespannt, wie die Geschichte der Clique weitererzählt wird! Falls du die Serie noch nicht kennen solltest, oder sie dir erneut anschauen möchtest, es gibt alle Staffeln von "Friends" aktuell auf Amazon Prime zu streamen. Viel Spaß! 🎬 🍿

