6ix9ine: Trotz Knast hielt seine Beziehung

Seit 2018 sind US-Rapper Tekashi und seine Jade (richtiger Name: Rachel Wattley) ein Paar, doch ihre Liebe musste schon einiges verkraften. Die meiste Zeit davon saß der Rainbow-Rapper nämlich wegen Bandenkriminalität und diverser anderer Straftaten im Knast. Obwohl ihre Beziehung bei Haftantritt noch frisch war, entschied sich Jade zu 6ix9ine zu halten. Und nicht nur das: Als Liebesbeweis ließ sie sich sogar das Gesicht des Rappers auf die Brüste tätowieren!

6ix9ine wird zum zweiten Mal Vater

Nachdem 6ix9ine dann im April 2020 aufgrund des Corona-Risikos das Gefängnis vorzeitig verlassen und den Rest seiner Haftstrafe im Hausarrest absitzen durfte, folgte die Überraschung: Jade verkündete auf Instagram, dass sie schwanger ist!

Für Tekashi ist es das zweite Kind. Zusammen mit seiner Ex-Freundin Sara Molina hat er die 4-jährige Saraiyah.

6ix9ine: Tritt er vor den Traualtar?

Seit August ist 6ix9ine offiziell ein freier Mann – und nun scheinen er und Jade den nächsten Schritt wagen zu wollen. Wie das US-Portal „TheBlast“ berichtet, wurde die 23-Jährige dabei erwischt, wie sie sich Verlobungsringe nicht nur anschaute, sondern die fetten Klunker auch gleich noch anprobierte und per Videos festhielt. Da will eine in Sachen Geschmack wohl auf Nummer Sicher gehen! Bleibt also nur noch abzuwarten, wann Tekashi ihr den Ring an den Finger steckt und die beiden auch ganz offiziell ihre Verlobung bekannt geben.

