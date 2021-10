„365 Tage“ Teil 2: Dieser Typ nimmt Michele Morrone die Frau weg!

Erfolg von „365 Tage“

Der Netflix Hit „365 Tage“ wurde von Zuschauer*innen weltweit heiß diskutiert und auch kritisiert – dennoch: Der Film gehört zu den größten Erfolgen des Streaming-Giganten 2020. Trotz Vorwürfen wegen der Darstellung sexueller Gewalt und ungesunden Frauenbildern, sowie der Glorifizierung der Mafia wurde der Gangster Film Millionen Mal gestreamt.

Der Film rund um die Liebe zwischen Mafia Boss Massimo und Normalo-Girl Laura basiert auf den Romanen von Autorin Blanka Lipińska. Bisher hat die Polin drei Bücher rund um die Love-Story verfasst.

Für die Hauptdarsteller Michele Morrone sowie Laura-Darstellerin Anna Maria Sieklucka wurden die polnische Produktion ein Sprungbrett zum Weltruhm.

Und: Negativen Kritiken zum Trotz warten Fans auf die Fortsetzung der Story.

Rückblick Teil 1

„365 Tage“ erzählt die Story von Laura, die zwar erfolgreich ist, aber eine langweilige Beziehung führt. Insgeheim wünscht sie sich mehr Spannung im Leben – auch in Sachen Sex. Dann wird sie von Mafia Boss Massimo entführt. Der behauptet, dass sich die beiden schon vor Jahren getroffen haben.

Laura war das letzte, woran er sich Massimo erinnern kann, bevor er angeschossen wurde. Besessen von dem Wunsch sie wieder zu sehen, sucht er Laura und entführt die schöne Frau – und er hält sie fest, mit dem Ultimatum: Sollte sie sich binnen der nächsten 365 Tage nicht in ihn verlieben, würde er sie gehen lassen.

Es kommt, wie es kommen muss: Natürlich verlieben sich die zwei und leben heiße Sex-Fantasien miteinander aus. Und: Laura gerät immer tiefer in die Netze der Mafia.

Gerade das Ende von „365 Tage“ hat die Fans ganz schön in Atem hinterlassen. So gestand Laura, kurz vor ihrer Hochzeit mit Massimo, ihrer besten Freundin Olga (Magdalena Lamparska) schwanger zu sein – doch Massimo weiß noch nichts davon.

Die Abschlussszene zeigt die Schwangere, wie sie in einen Tunnel fährt – aber nicht mehr hinauskommt. Wurde sie von der rivalisierenden Mafia geschnappt?

Dreh von Teil 2 und Teil 3

Im Mai 2021 begann der Dreh zu den beiden Filmen „365 Tage – Dieser Tag“ (Teil 2) und „365 Tage mehr“ (Teil 3). Beide Filme wurden simultan gedreht – das heißt an einem Stück.

Laura Darstellerin Anna Maria Sieklucka bestätigt im Interview auf YouTube : „Ja, wir haben beide Filme abgedreht“, „Die Story ist für uns vorbei. Das ist sehr traurig für uns. Wir alle sind wie eine Familie, uns verbinden so viele Erinnerungen und Erfahrungen.“

Mittlerweile sind die beiden Filme also in der Post Produktion.

Was passiert in „365 Tage“ Teil 2?

Generell wird sich auch der zweite Teil an der Roman Vorlage von Autorin Blanka Lipińska orientieren. In der Fortsetzung ​ erleben Fans den neuen Alltag von Laura und Massimo: die beiden sind nun verheiratet und Laura ist schwanger. Zwar ist das Leben in Reichtum echt toll – aber Massimo ist nach wie vor Mafia-Boss! Und Laura seine einzige Schwachstelle. Dass macht die Schwangere zum Ziel weiterer Kontrahenten.

Laura Star Anna gibt einen Ausblick auf die Verfilmung: „Ich darf nicht viel verraten“, so die hübsche Polin, „Aber der zweite – und auch dritte Teil – wird eine Überraschung für die Leute werden. Fans der Bücher werden schon ahnen, was ich meine. Aber was ich verraten darf: es wird an bestimmten Stellen humorvoller sein. Und es werden noch mehr Gefühle im Spiel sein!“

Neue Stars: Ein Rivale für Massiomo / Michele Morrone

Die wichtigste neue Figur wird Marcelo ‘Nacho’ Matos sein – gespielt von Simone Susinna. Nacho, seit vielen Jahren der größte Widersacher von Massimo, ist der Entführer von Laura. Der rivalisierende Mafiagegner begegnet Laura mit Respekt und behandelt sie gut (mal abgesehen von der Entführung, aber sowas kennt die Schwangere ja schon) – und zwischen Laura und Nacho knistert es auch ganz schön!

Laura Darstellerin Ann ist begeistert von der Story – und Nacho Star Simone: „Frauen werden Nacho lieben“, so Anna, „Sie werden total verwirrt sein, wenn sie Michele Morrone als Massimo wiedersehen – aber dann Simone als Nacho neu dazu kommt. Er wird ihre Herzen ganz schön verwirren. Für welchen der Männer schlägt ihr Herz?“

Kurz: der zweite Teil wird das Love-Dreieck zwischen Laura, Nacho und Massimo beleuchten.

Wann kommt „365 Tage“ Teil 2 „Dieser Tag“ auf Netflix?

Noch gibt es von Seitens Netflix keine genaue Aussage dazu, wann der zweite Teil von „365 Tage“ ausgestrahlt werden wird. Allerdings ist 2022 recht fix! Da die Post Produktion nun begonnen hat, stehen die Chancen auch nicht schlecht, dass Teil 2 „365 Tage – Dieser Tag“ sogar schon in der ersten Jahreshälfte 2022 auf Netflix zu sehen sein wird.

Wann startet „365 Tage“ Teil 3 „365 Tage mehr“?

Auch Teil 3 ist bereits abgedreht, da die beiden Bücher zeitgleich bzw. in einem Stück gedreht wurden. Wenn Teil 2 schon 2022 kommt, darf damit gerechnet werden, dass Teil 3 „365 Tage mehr“ spätestens 2023 auf Netflix erscheinen wird.

