"365 Tage"-Star heftig verändert: Michele Morrone krass abgenommen!

Michele Morrone überrascht mit heftiger Veränderung: "365 Tage"-Star hat für Rolle neun Kilo abgenommen

In "365 Tage" spielt Michele Morrone den sexy Muskelprotz Massimo Torricelli. Kürzlich postete er ein Video, auf dem der Schauspieler jedoch kaum wiederzuerkennen ist – total abgemagert, ungepflegt und ziemlich fertig.

Diese krasse Veränderung machte er für eine Rolle in dem Film "Bar Giuseppe" durch, welche auf dem "Rome Film Festival" gezeigt wurde. In den Kommentaren bewundern Fans, wie krass sich der "365 Tage"-Star für seine Rolle verändert hat. In dem Film spielt Michele Morrone den Drogenabhängigen Luigi. Seine Veränderung bezeichnet er selbst als aufregende Reise: "Ich habe neun Kilo Gewicht verloren, aber 100 Kilo Herz dazugewonnen und das ist die Magie seines Jobs."

Vom "365 Tage"-Star zum Drogenabhängigen: Michele Morrone über seine krasse Verwandlung

Michele Morrone sieht diese heftige Veränderung als Herausforderung. "Als ich Luigi in 'Bar Giuseppe' auf dem Rome Film Festival gespielt habe, durchlebte ich alle Schmerzen, die Drogenabhängige ertragen müssen.

Ich habe mich schlecht gefühlt, nur weil ich so dachte wie er, aß wie er und aussah wie er", gesteht der "365 Tage"-Star auf Instagram. In den Kommentaren feiern ihn Fans als außerordentlichen und wandlungsfähigen Schauspieler. Wenn man sich das Video so ansieht, kann man sein Talent auf jeden Fall nicht leugnen. Zum Schluss hat Michele Morrone jedoch noch eine wichtige Nachricht und Lehre an seine Fans: "Erinnert euch daran: Drogen sind sche*ße." Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.

