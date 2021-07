2 Wahrheiten und 1 Lüge – nicht nur ein super Partyspiel, um das Eis zu brechen, wenn man die Leute im Raum noch nicht gut kennt, sondern auch eine super Möglichkeit, sich auf witzige Weise näher kennenzulernen. Noch dazu lernst du gleich mal, wie gut die Menschen um dich herum lügen können, was nie verkehrt zu wissen ist für die Zukunft. 😁 Man sollte nur aufpassen, nicht allzu krasse Wahrheiten von sich preiszugeben, aber da haben wir schon ein paar gute Ideen für dich, um das zu vermeiden! Du willst noch mehr Partyspiele? Wie wäre es mit Wahrheit oder Pflicht extrem oder dem Klassiker „Würdest du eher...?“? Wir wünschen dir viel Spaß dabei!

Was ist 2 Wahrheiten und 1 Lüge?

Das Spiel „2 Wahrheiten und 1 Lüge“ ist ein gruppenbasiertes Partyspiel, dass man mindestens zu dritt spielen sollte, damit es richtig witzig wird. Richtig praktisch: Wenn ihr nicht um Punkte spielt, braucht ihr überhaupt kein Equipment für das Spiel! Wenn’s um Punkte geht, dann reicht Stift und Papier oder ein Handy, um die Punkte irgendwo zu notieren. So funktioniert’s:

Setzt euch alle in einen Kreis. Das geht auf Stühlen oder auf dem Boden, was euch lieber ist!

Nacheinander sagt jede Person 3 Dinge über sich. 2 müssen wahr sein und eine Sache gelogen.

Die anderen Personen müssen nun raten, welche Aussage die Lüge ist, indem sie nacheinander die Aussage nennen, die sie als Lüge sehen.

Am Ende verrätst du, was gelogen war (und je nachdem, tragt ihr euch Punkte für die Personen ein, die richtig geraten haben).

Du wählst die Person aus, die als nächstes 3 Aussagen über sich treffen soll!

Tipps für das Spiel

Manche Menschen haben Probleme damit, eine glaubwürdige Lüge zu erzählen oder lügen so offensichtlich, dass es nicht schwerfällt, sie zu durchschauen. Was erstmal nicht unsympathisch ist, aber für das Spiel natürlich blöd. 😂 Hier also ein paar Tipps für dich, um das Spiel möglichst erfolgreich zu bestreiten:

Nenne deine Lüge nicht als letztes

Erkläre deine Lüge nicht – versuche es möglichst kurz und simpel zu halten

Wechsel die Reihenfolge deiner Wahrheiten und Lügen ab, jedes Mal, wenn du neu dran bist

Versuche eine Wahrheit zu nennen, die super unglaubwürdig klingt, damit deine Lüge dagegen nicht so auffällt

Deine Aussagen sollten alle gleich glaubhaft (oder unglaubwürdig) sein, damit nicht eine einzelne Sache heraussticht (es sei denn, das ist die wahre Aussage, denn so kannst du deine Mitspieler*innen auf die falsche Fährte locken 😉)

Denk an dein Pokerface! Also immer schön denselben Gesichtsausdruck behalten

Was macht eine gute Lüge aus?

Beim Spiel „2 Wahrheiten und 1 Lüge“ geht es um nichts anderes als eine „gute Lüge“! Die hat bestimmte Eigenschaften, die du dir am besten schon vorher überlegt hast, zum Beispiel:

Die Aussage klingt nach etwas, was du theoretisch schon mal getan hast, es aber nicht wirklich gemacht hast. Beispiel: Du bist ein*e Putzfanatiker*in und behauptest, du räumst jeden Abend deinen Schreibtisch auf. Hast du nie? Umso besser, da hast du eine „gute Lüge“!

Behalte es im realistischen Rahmen! Wenn du behauptest, dass du 13 Sprachen sprechen kannst, klingt das sehr übertrieben. 3 Sprachen fließend zu sprechen, klingt schon nach einer glaubwürdigeren Aussage

Es gibt natürlich auch die „gute Wahrheit" und die ist das Gegenteil der „guten Lüge": Eine Aussage, von der alle glauben, dass du so etwas niemals machen würdest (z.B. „Ich habe schon einmal mit Absicht einen Käfer gegessen"), es aber bereits getan hast.

Welche Strategien gibt es bei „2 Wahrheiten und 1 Lüge“?

2 Wahrheiten und 1 Lüge ist ein ziemlich strategisches Spiel – wenn man möchte. Denn damit es möglichst spaßig ist, sollten die Wahrheiten und Lügen nicht allzu offensichtlich sein! Mögliche Strategien sind:

Mach 2 langweilige Aussagen und 1 richtig absurde. Dabei sollte die Lüge eine der beiden langweiligen Aussagen sein. Die anderen Spieler*innen werden eher zu der absurden Aussage tendieren!

Mache 2 absurde Aussagen, eins davon eine Lüge, das andere die Wahrheit. Die dritte richtige Aussage sollte dann vergleichsweise harmlos oder langweilig sein. Nun müssen die anderen Spieler*innen nicht nur entscheiden, welche absurde Aussage wohl wahr ist, sondern auch, ob es nicht doch die langweilige Aussage ist!

Und das wäre auch schon die dritte Strategie: Deine langweilige Aussage ist die Lüge und deine beiden absurden Aussagen sind die Wahrheit!

2 Wahrheiten und 1 Lüge: Witziges

Ich habe eine Handpuppe

Ich hasse die Farbe XXX

Ich habe noch nie in einem Haus gelebt

Ich war schon in XXX Ländern

Ich habe kein Netflix

Ich hasse schiefe Bilder

Ich habe einen Zauberstab

Ich habe XXX Umhänge

Ich liebe es, zu wetten

Ich habe ein Autograph von XXX

Ich habe noch nie in irgendeinem Wettbewerb gewonnen

Ich gehe nicht vor XXX ins Bett

Ich habe XXX Selfies von mir, aber habe keins auf Social Media

Ich habe einen Gehstock

Ich gehe nie bei unbekannten Nummern ans Handy

Ich habe ein Kuscheltier im Bett

Ich hasse XXX (einen Star) so sehr, dass es mir schon wehtut

Ich halte fast täglich Mittagsschlaf

Ich stelle mich gerne mit falschem Namen vor

Ich war schon XXX Mal im Disneyland

Ich habe mir schon XXX Mal / noch nie die Haare gefärbt

Ich liebe puzzeln

Ich liebe Musicals

Ich singe bei Filmen immer mit, wenn gesungen wird

Ich lebte nie länger als XXX Jahre in einer Stadt

Ich sammle Sticker / Karten / whatever

2 Wahrheiten und 1 Lüge: Erfolge

Ich kann ein Musikinstrument spielen

Ich habe bisher mindestens 3 Kurzgeschichten geschrieben

Ich war mal bei einem Poetry-Slam dabei

Mein YouTube/TikTok etc. Video ging mal viral

Ich habe eine Klasse übersprungen

Ich habe meinen Bachelor/Master in XXX (mit XXX Jahren gemacht)

Ich wurde bereits XXX Mal befördert

Ich habe mal ein Theaterstück über XXX geschrieben

Ich hatte einmal die Hauptrolle in einem XXX (Theaterstück, Film …)

Ich spreche XXX Sprachen fließend

Ich kann Motorrad fahren / Schiff fahren / ein Flugzeug bedienen

Ich kann nicht Motorrad fahren / Fahrrad fahren / Auto fahren etc.

Ich war mal in der Werbung / im Fernsehen

Ich kann einen bestimmten Tanzstil (Breakdance, Tango etc.)

Ich hatte mal eine 1+ in XXX

Ich kann lateinisch sprechen und schreiben

Ich habe mit XXX Jahren angefangen, zu sprechen

Ich bin mal fast von der Schule geflogen

2 Wahrheiten und 1 Lüge: Essen

Ich bin vegetarisch / vegan

Ich koche nur XXX Mal die Woche

Ich hasse Schokolade

Ich mag kein/keine XXX (Tomaten, Äpfel, Pommes etc.)

Ich habe noch nie XXX probiert (bspw. Honig)

Ich meide Kalorien

Ich liebe frittierte XXX

Mein Lieblingsessen ist XXX

Ich musste mich mal übergeben von XXX

Ich bin allergisch auf XXX

Ich ernähre mich glutenfrei

Ich hasse den Geruch von XXX

2 Wahrheiten und 1 Lüge: Sport

Ich kann nicht schwimmen

Ich kann meinen Atem für XXX Minuten anhalten

Ich kann einen Handstand machen

Ich kann einen Salto machen

Ich kann jonglieren

Ich war XXX Jahre beim Balett

Ich kann einen Kilometer in XX Minuten laufen

Ich schwamm mal mit Haien / Schildkröten etc.

Ich jogge täglich

Ich war schon auf XXX Bergen

Ich war mal beste*r Spieler*in in meiner XXX-Manchschaft

2 Wahrheiten und 1 Lüge: Familie und Kindheit

Ich bin ein (eineiiger) Zwilling

Als ich ein Kind war, wollte ich mal XXX werden

Ich habe ein XXX Jahre älteres/jüngeres Geschwisterkind

Ich bin in XXX geboren

Ich wuchs auf einer Insel auf

Ich trug dieselbe Jacke XXX Jahre lang

Ich war Klassenbeste*r in der XXX Klasse

Ich war Jahrgangsbeste*r

Ich war verliebt in meine*n XXX Lehrer*in

Eine verwandte Person von mir ist ein Promi

Ich habe meinem Geschwisterkind mal die Haare geschnitten

Mein Vater ist ein XXX (Politiker, Pilot etc.)

Ich bin zweisprachig aufgewachsen

Ich habe XXX Cousins/Cousinen

Ich hatte XXX Hunde als Kind

Ich bin als Kind mit meiner Familie XXX Mal / nie geflogen

Ich bin auf einer Farm aufgewachsen

2 Wahrheiten und 1 Lüge: Krasses

Ich war schon XXX Mal Skydiving

Ich wurde XXX verhaftet, war aber nie im Gefängnis

Ich trinke XXX Tassen Kaffee jeden Morgen

Ich habe mir schon XXX Mal etwas gebrochen

Ich habe schon XXX Partys / Hochzeiten etc. gecrasht

2 Wahrheiten und 1 Lüge: Persönliches

Ich habe krasse Angst vor XXX

Ich bin farbenblind

Ich war noch nie in XXX

Ich bin verlobt / verheiratet

Ich bin in einer offenen Beziehung / polyarmoren Beziehung

Ich finde XXX ist das süßeste aller Zeiten (z.B. Spinnen)

Ich habe XXX Kinder

Ich möchte nicht heiraten

Ich mag keine Hunde / Katzen

Ich hab mich noch nie gewachst / rasiert

Ich bin Linkshänder*in

