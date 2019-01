10YearChallenge: Die besten Bilder der Stars

#10YearChallenge: Die Verwandlung der Stars

Obwohl das Jahr gerade mal gut zwei Wochen alt ist, ist auf Instagram 2019 schon einiges passiert. Ein Ei hat Kylie Jenner vom Thron für die meisten Insta-Likes gestoßen, das erste Knutsch-Pic von Demi Lovato und ihrer neuen Flamme ist dort aufgetaucht und Miley Cyrus hat ihrem frisch angetrauten Ehemann Liam Hemsworth in einem herzzerreißenden Liebesbrief ihre Gefühle gestanden. Doch auch der erste Trend hat sich bereits durchgesetzt: Die #10YearChallenge! Jetzt posten zahlreiche Promis Fotos von sich, die sie vor zehn Jahren und daneben heute zeigen. Während sich Stars wie Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon (42) oder „The Sinner“-Darstellerin Jessica Biel (36) sich in all der Zeit so gut wie gar nicht verändert haben…

…sieht man anderen Stars den Unterschied von einem Jahrzehnt schon ziemlich deutlich an. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn „Sabrina“-Darstellerin Kiernan Shipka (19) war vor zehn Jahren gerade mal neun… es wäre also erschreckend, wenn sie sich optisch nicht weiterentwickelt hätte.

Bei YouTuberin Loren Gray (16) hat sich optisch auch ganz schön viel getan in den vergangenen Jahren:

Hättet ihr diese bekannte YouTuberin erkannt? Auf den ersten Blick ist es gar nicht so leicht… Doch bei diesem Schnappschuss handelt es sich um niemand anderen als Dagi Bee (24)!

Auch Dua Lipa (23) postete ein Video von sich, das sie als süßes Teenager-Girl bei einem ihrer ersten Auftritte zeigt:

Nicki Minaj (36) sieht heute ebenfalls ziemlich anders aus als vor zehn Jahren… wenn auch nicht unbedingt älter. Schuld daran ist wohl eher der übertrieben ausgeflippte Look, den die Rapperin an den Tag legt.

Kylie Jenners Dad Bruce (36) hat sich in Caitlyn Jenner und damit von einem Mann zur Frau verwandelt…Wenn das mal keine Veränderung ist :D

Die witzigsten #10YearChallenge-Pics

Es gibt aber natürlich auch Stars, die die #10YearChallenge nicht allzu ernst nehmen. Eins der besten Beispiele dafür ist wohl Rapperin Nura: Die 30-Jährige postete ein mega witziges „Throwback“-Pic von sich und Sänger Mark Forster… nur dass auf dem „alten“ Bild gar nicht die beiden zu sehen sind, sondern die Moderatoren Shary Reeves und Ralph Caspers, die aus der Sendung „Wissen macht Ah“ bekannt sind.

Mindestens genauso funny ist das Bild, das der Insta-Account von "Twilight" in seinen Feed gepostet hat. Denn der sexy Vampir-Boy Edward kann bekanntlich nicht altern :D Demnach kann er für die Challenge heute genau dasselbe Pic von sich posten wie vor einem Jahrzehnt.

Doch da wäre auch noch eine, die so gar keinen Bock auf den neuen Insta-Trend hat: Ariana Grande (25). Die Sängerin postete ein ziemlich klares Statement in ihrer Insta-Story zur #10YearChallenge: Einen Mittelfinger.

