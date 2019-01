Demi Lovato: Erstes Knutsch-Video auf Instagram

Demi Lovato ist total verliebt! Jetzt postete ihr neuer Freund zum ersten Mal ein Video, auf dem das Paar sich küsst – so cute …

Demi Lovato: Erstes Knutsch-Video mit neuem Freund

Demi Lovato (26) ist nach ihrer Überdosis im vergangenen Juli auf dem besten Weg zur Genesung. Ihr treuer Begleiter in der schwierigen Zeit nach der Entzugsklinik: Ihr neuer Boyfriend! Der US-Amerikaner heißt Henry Alexander Levy und ist Mode-Designer. Bisher gab es seitens Demi noch kein Statement zu ihrer neuen Beziehung, aber Paparazzi-Bilder der beiden Turteltauben machten die Runde. Jetzt hat Demi Lovatos neuer Freund Henry zum ersten Mal selbst Stellung zu den Liebes-Gerüchten bezogen, indem er ein super süßes Knutsch-Video von sich und Demi in seiner Instagram-Story teilte. Darauf zu sehen: Demi und Henry, sie sitzen in braunen Leder-Sesseln und haben einen Gurt um ihren Körper – vermutlich befinden sie sich in einem Zug, Auto oder Flugzeug. Demi lächelt in die Kamera, scheint happy – dann kommt ihr Boyfriend und gibt ihr einen Kuss. So süß! Hier siehst du das Video, das eine Fan-Seite bei Twitter nochmal hochgeladen hat:

Demi Lovato via Instagram story Henri Alexander Levy ♥ pic.twitter.com/nzTf5cf0Xu — Demi Lovato Poland News (@ddlovato0820pl) 29. Dezember 2018

Demi Lovato: Neu verliebt

Schon Anfang November berichteten Promi-Portale, Demi hätte ihren Entzug für eine neue Liebe unterbrochen. Damals wurden die Sängerin und Henry Alexander Levy bei einem Lunch-Date in Los Angeles gesichtet. Außerdem wurde gemunkelt, dass Demi schon bei ihm eingezogen sei, weil sie nicht mehr in ihrer alten Villa wohnen könne. Die steht derzeit zum Verkauf. Ein angeblicher Bekannter des frisch gebackenen Liebespaars verrät: "Demi und Henry genießen es, miteinander Zeit zu verbringen und daten sich einfach, ganz entspannt. Die beiden waren zuerst Freunde, aber haben schnell festgestellt, dass sie ganz schön viel gemeinsam haben", behauptet er. Wie schön!

Demi Lovato und Henry: Gefährliche Liebe?

Fans sorgen sich allerdings um die Gesundheit der 26-jährigen Sängerin, denn auch Henry musste schon öfter einen Entzug machen, weil er zu viel Alkohol trank und Drogen konsumierte. Ein Insider behauptet aber, Henry sei mittlerweile clean und genau deshalb ein guter Einfluss für Demi. Er sagt: "Demi fühlt sich wohl mit Henry, weil sie vor ihm nicht ihre Vergangenheit verstecken muss. Sie kann ehrlich zu ihm sein, wenn es um ihre Sucht und ihre Genesung geht". Das hoffen wir auch! Vielleicht tut es dem Popstar ja wirklich gut, jemanden an ihrer Seite zu haben, der selbst das Gleiche durchgemacht hat. Wir würden es ihr wünschen!

Wie es überhaupt zu Demis Überdosis kam und wie es ihr heute geht, siehst du in diesem Video:

Das interessiert dich vielleicht auch: