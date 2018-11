Demi Lovato ist zurück! Nach drei Monaten in der Entzugsklinik wurde der Star jetzt bei einem Date gesichtet.

Demi Lovato: Neue Liebe

Demi Lovato (26) wurde Ende Juli nach einer Überdosis Drogen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte mussten sie sogar wiederbeleben, der ehemalige Disney-Star wäre aufgrund ihrer Drogen-Sucht beinahe gestorben! Wenig später ging es für den "Solo"-Star in die Entzugsklinik an der Ostküste Amerikas - weit weg vom Hollywood-Trubel in ihrer Heimat Los Angeles in Kalifornien. Mindestens bis Ende diesen Jahres sollte das Girl eigentlich einen Entzug machen, doch das scheint sich geändert zu haben! Denn Demi wurde am vergangenen Samstag Abend (3.11.), also nur drei Monate nach Entzugsbeginn, in einem Restaurant im Stadtteil Beverly Hills gesehen. Mit einem neuen Boy! Es kann entweder sein, dass Demi frühzeitig aus der Entzugsklinik entlassen wurde, oder aber nur eine Pause von der Behandlung einlegt. Vielleicht ist das Girl nur übers Wochenende nach L.A. geflogen und kehrt heute wieder zurück in die Klinik. Wer weiß...

Demi Lovato: Das ist ihr neuer Freund

Wie das Promi-Portal TMZ berichtet, hatte Demi am Samstag ein Date mit Designer Henry Alexander Levy. Auf Paparazzi-Fotos des Portals sieht man die beiden lachend an einem Tisch sitzen - sie halten sogar Händchen! Ist Henry vielleicht Demis neuer Freund? Bisher gibt es weder von der Sängerin, noch von Henry ein Statement dazu. Was wir aber bereits über ihn wissen, ist: Er ist Designer und hat ein eigenes Label namens "Enfants Riches Déprimés. Viele Promis lieben seine Mode - seine Marke ist zur Zeit super angesagt in Hollywood. Kanye West, Chris Brown, Travis Scott und auch Demi Lovato wurden in letzter Zeit oft mit den Klamotten des Labels fotografiert. Er ging auf mehrere Internate in Europa, Kanada und in den USA - kurze Zeit besuchte er sogar ein Elite-Internat in der Schweiz. In einem Interview sagte er mal, dass er immer wieder von der Schule flog - Ein Bad Boy also ;) Außerdem verriet er, dass er selbst in Kontakt mit Drogen steht, seit er ein Teenager ist. Auch er hat mehrere Besuche einer Entzugs-Klinik hinter sich. Ist er also vielleicht sogar ein schlechter Einfluss für Demi? Oder kann er ihr mit seinen Erfahrungen vielleicht gerade deshalb psychischen Beistand spenden? Wir sind gespannt...

