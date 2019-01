Instagram-Rekord: Wer steckt hinter dem Ei?

Kylie Jenner: Auf Instagram überholt

Bisher war Kylie Jenner die Königin von Instagram – das ist jetzt Geschichte! Abgelöst wurde die Unternehmerin und Social-Media-Bloggerin von einem simplen Ei. Bis zum 4. Januar war Kylies erstes Pic von Baby Stormi das meist gelikte Bild auf der Social-Media-Plattform Instagram. Über 18 Millionen Likes bekam das Foto, was Kylie Jenner kurz nach ihrer Geburt postete – es zeigt die Hand von Baby Stormi, die Kylie Jenners Daumen umklammert. Bis dato unbekannte Besitzer eines Instagram-Accounts namens "@world_record_egg" haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Rekord zu brechen. Das haben sie geschafft! Ein Foto von einem Ei sammelte knapp 45 Millionen Likes bis heute – doppelt so viel Herzen, als Kylies Stormi-Pic! Unglaublich. Hier siehst du das Ei:

Kylie Jenner und das Ei: Merch in Planung

Das Ei-Foto ist bisher der einzige Post auf dem Account, der erst seit dem 4. Januar existiert. Als Bildunterschrift steht da: "Lasst uns einen Weltrekord brechen und die meisten Likes auf Instagram kriegen." Gesagt, getan! Nachdem das Pic zum viralen Hit wurde, kündigte die Seite sogar an, bald eigenen Merchandise zu vertreiben! LOL. Ob Kylie Jenner sich wohl einen Eier-Hoodie kaufen würde? Der Reality-TV-Star ließ sogar persönlich ein Like unter dem Eier-Bild da. Unter anderem ihre Schwester Kendall Jenner und deren BFF Hailey Baldwin übrigens auch! Kylie reagierte auch schon auf ihre Instagram-Niederlage. Sie schlug auf der Straße im heißen Los Angeles ein Ei auf und ließ es in der Sonne brutzeln.

Das Instagram-Ei: Er steckt dahinter

Doch wer hatte die geniale Idee? Laut TMZ soll der Rapper Supreme Patty dahinter stecken. Seine 6,2 Millionen Follower auf Instagram sollen den Hype um das Ei ausgelöst haben. Natürlich ließ sich der Musiker auch gleich ein Tattoo des wohl berühmtesten Ei-Fotos der Welt stechen. Ganz schön crazy, aber wir feiern es mega!!!

BRAVO-Rekord: Like unsere Pommes!

Auch wir BRAVO-Redakteure haben uns köstlich über die Eier-News amüsiert. Deshalb wollen wir unseren eigenen Instagram-Rekord brechen! In den letzten zwei Jahren haben wir für den beliebtesten Post 23.000 Likes bekommen – da geht noch mehr! Bekommen wir mindestens 23K Herzen für diese süße Pommes?

