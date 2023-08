Zendaya über Beziehung zu Tom Holland: "Ich habe Kontrolle darüber, zu entscheiden, was ich teilen möchte."

Zendaya wurde durch ihre Serie "Shake It Up" auf Disney Channel bekannt und steht schon seit ihrer Kindheit im Rampenlicht. Mittlerweile ist sie eine erwachsene junge Frau, die erfolgreicher nicht sein könnte. Doch mit der steigenden Bekanntheit sind auch die negativen Auswirkungen des Lebens als Star immer größer geworden: Paparazzi lauern immer und überall und das bedeutet gleichzeitig auch eine sehr stark eingeschränkte Privatsphäre!

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Tom Holland: "Vielleicht habe ich ein kleines Problem mit Alkohol."

Tom Holland: 10 Fakten über den "Spider-Man"-Star

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_____

Bemerkt, dass sich ihr Alltag immer mehr veränderte, hat sie vor allem im Frühling 2022 als sie in Boston für "The Challengers" drehte: "Nach dem letzten Spider-Man und der letzten Staffel von 'Euphoria' gab es eine sichtbare Veränderung. Vorher konnte ich überall hingehen und ein- und ausgehen. Aber in Boston bin ich immer direkt wieder nach Hause gegangen, weil es wirklich überreizt war. Alle gingen in eine Bar oder so, und ich sagte: 'Das würde ich gerne tun, aber ich glaube, ich könnte allen den Abend verderben. Denn wenn ich erst einmal da bin, macht es einfach keinen Spaß mehr'", so die Schauspielerin.