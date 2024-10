Tom Holland: Er hat Spiderman 4 bestätigt!

Wir erinnern uns an den letzten Film der Reihe: Am Ende von "Spider-Man: No Way Home" ließ ein Zauberspruch von Doctor Strange die Welt vergessen, dass Peter Parker, alias Spider-Man, existiert – einschließlich seiner Freunde MJ (Zendaya) und Ned (Jacob Balaton). Lange Zeit war unklar, ob und wann es mit Tom Holland in der Rolle des Spider-Man weitergehen wird.

Doch jetzt darf die Vorfreude auf das nächste Kapitel richtig losgehen! Auf der Couch bei der "Tonight Show" von Jimmy Fallon platzt Holland heraus: "Es wird passieren. Wir drehen nächsten Sommer. Alles sieht gut aus. Ich kann es kaum erwarten". Beim Auftritt einer anderen US-Sendung verriet er: "Die Idee ist verrückt. Es ist deutlich anders als das, was wir vorher gemacht haben, aber ich denke, die Fans werden es sehr gut finden."

Tom Holland gab in einem weiteren Interview preis, dass er vor wenigen Wochen die erste Drehbuch-Version gelesen hat – und das zusammen mit Zendaya! Beim Lesen des Drehbuchs seien er und Zendaya teilweise vor Aufregung "im Wohnzimmer herumgehüpft", so schwärmt er. Holland und Zendaya sind sich einig: "Das ist ein Film, der den Respekt der Fans verdient".