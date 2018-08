Zayn Malik ist, was seinen Hairstyle angeht, in der Vergangenheit ziemlich experimentierfreudig gewesen. Warum also sollte sich das jetzt auf einmal ändern? Gerade hat er sich deshalb mal wieder an eine neue Farbe gewagt. Der ehemalige One Direction-Sänger hat sich für eine grüne Mähne entschieden. Und eigentlich gibt es dazu nicht viel mehr zu sagen. Denn Zayn Malik steht einfach alles! ;)