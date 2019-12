Zayn Malik steht offen dazu, dass er an Panikattacken leidet. Außerdem gab der Sänger zu, dass er wegen seiner Zeit bei "One Direction" eine Essstörung bekam. Die hat er mittlerweile überwunden. Auch für seine Panikanfälle hat Zayn Malik ein Hilfsmittel gefunden. Am besten hilft ihm: "Ehrlich Sein! Frei raus einfach sagen, was dir ein unwohles Gefühl gibt.“