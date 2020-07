Rezo launcht eigene Website für YouTube, Instagram und Co.

Wer gestern die Insta-Story von Rezo gesehen hat, wird sich erstmal gefragt haben, wieso er und seine Crew sich so krass freuen. Die Auflösung dazu gab es dann direkt in einem neuen YouTube-Video, in dem er erklärte, woran sie die letzten beiden Jahre gearbeitet haben. Weil er einfach mega Spaß am Programmieren hat und ein "fucking Nerd" ist, hat der studierte Informatiker eine Website gebaut namens Nindo.de und die ging gestern online. Als bekannter Web-Star verdient Rezo sein Geld mit Youtube und anderen Social-Media-Kanälen, weshalb es nicht überrascht, dass auch seine Website mit den sozialen Medien zu tun hat.

Das kann die neue Website von YouTuber Rezo

Laut dem YouTube-Star verändert die Website, die er und sein Team programmiert haben, so einiges, denn bisher gibt es noch keine vergleichbare Seite. Es handelt sich um eine Social-Media-Statistik-Seite, auf der man alle wichtigen Zahlen, Fakten und Rankings zu Instagram, Twitter, Twitch, YouTube oder TikTok gratis einsehen kann. Natürlich waren schon zuvor ähnliche Seiten online, doch Rezo fand die immer hässlich und voller unnötiger oder fehlender Features. Auf Nindo hat er es nun besser gemacht und zum Beispiel Funktionen eingebaut, wie, dass verschiedene Kanäle der gleichen Influencer zusammen angezeigt werde sowie durchschnittliche Like-Anzahlen und ähnliches, um herauszufinden, wie gut ein Kanal wirklich läuft. Mega spannend!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!