Jake Paul: Wilde Verschwörungstheorien!

Ob er sich jemals von diesem Image-Schaden erholen kann? YouTuber Jake Paul sprach in einem Interview mit „The Daily Beast” unter anderem über die anhaltende Corona-Pandemie. Der Internet-Star war bereits vor Monaten in einen Eklat verwickelt, weil er unerlaubte Partys in seiner Mega-Mansion veranstaltete – obwohl dies aufgrund des Lockdowns verboten war. Statt sich zu entschuldigen, schockte Jake Paul mit wilden Verschwörungstheorien: „Es ist Zeit, dass wir unsere Augen öffnen. Natürlich ist es ein kontroverses Thema, aber es ist Zeit, dass wir zur Normalität zurückkehren. Es gibt Millionen Menschen, die gerade arbeitslos sind, Menschen, die Alkohol und Drogen zu sich nehmen, um mit allem fertig zu werden. Dies ist das schädlichste Problem für uns. COVID-Fälle liegen bei weniger als einem Prozent – und ich denke, die Krankheit ist ein Scherz.” Autsch! Der YouTuber fuhr fort, dass er glaube, dass „da mehr dahinter steckt, was uns die Regierung nicht sagen möchte."

YouTube-Star Tyler Oakley kritisiert Jake Paul

Die wilden Spekulationen und Aussagen von Paul blieben natürlich nicht unbemerkt! Unter den Kritikern, die öffentlich gegen den 23-Jährigen schossen: YouTube-Star Tyler Oakley. Er teilte das „The Daily Beast”-Interview am Mittwoch (25. November) auf seinem Twitter-Account und schrieb dazu fassungslos: „F*** you, Jake Paul!”

Wenig später fügte er voller Wut hinzu: „Dieses gesamte „The Daily Beast”-Interview – wow. Was für ein Durcheinander. Jake Paul ist und bleibt weiterhin aggressiv, ignorant und so peinlich.”

