Jake Paul: Jetzt spricht er Klartext 

Jake Paul sorgt für Schlagzeilen

Es wird nicht ruhig um Jake Paul! Nachdem der YouTuber wegen ausschweifenden Corona-Partys ohne Masken und Mindestabstand in die Kritik geraten war und Influencer-Kollege Tyler Oakley daraufhin ein Video veröffentlichte, das Jake und seine Kumpels beim Plündern und Verwüsten eines Einkaufszentrums in Arizona zeigt, wurde vergangene Woche auch noch seine Villa nahe Los Angeles vom FBI durchsucht. Die Beamten rückten mit bewaffnetem Spezialeinsatzkommando und gepanzerten Lastwagen an, als der 23-Jährige gerade nicht zu Hause war. Bei der Razzia sollen jede Menge hoch kalibrige Schusswaffen beschlagnahmt und mehrere bislang unbekannte Personen in Handschellen abgeführt worden sein.

Jake Paul räumt mit Gerüchten auf

Davon lässt sich Jake Paul aber anscheinend nicht aus der Ruhe bringen – im Gegenteil sogar. Als Reporter des US-Portals TMZ den YouTuber beim Spaziergang mit seinem Hund und Ex Tana Mongeau konfrontierten, gab er sich betont cool und erklärte, dass er sich keine Sorgen mache. In einem Video richtete sich der 21-Jährige sogar direkt an seine Fans und betonte: „Nur um die Dinge richtigzustellen, die FBI-Razzia hat ausschließlich mit der Plünderungs-Situation in Arizona zu tun. Es ist eine Untersuchung.“ Alle anderen Gerüchte seien falsch „und der Scheiß, den sich die Leute ausdenken, ist absolut absurd“, so Jake.

Er habe in seinem Umfeld aufgeräumt und wolle sich nicht mehr mit negativen Einflüssen umgeben. „Wenn mir jemand um mich herum auffällt, der bösartige Dinge tut, wird er sofort aus meinem Leben gestrichen. Ich lasse mir keinen Scheiß gefallen, ich umgebe mich nicht mit schlechten Menschen. Wenn jemand etwas Böses tut, wird er aus meinem Leben entfernt", stellte der Influencer klar. Er selbst wolle sich jetzt nur noch auf sich, seine Musik und das Boxkampf-Spektakel gegen NBA-Star Nate Robinson konzentrieren, das im November stattfinden soll.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!