Jake Paul und Nacktmodel Julia Rose: Trennung nach nur einem Monat

YouTuber Jake Paul gilt mittlerweile als echter Weiberheld. Kaum ein Webstar hatte in den letzten Jahren heißere Girls am Start, als der Team 10-Gründer! Jake Paul war mal mit Alissa Violet zusammen, verlobte sich mit Erika Costell, heiratete nach der Trennung YouTube-Star Tana Mongeau und lässt sich seit der Scheidung nur mit Supermodels blicken. Doch irgendwas scheint Jake Paul wirklich falsch zu machen – denn seine Freundinnen halten es nie lange mit ihm aus. Nachdem der YouTuber letztes Jahr seine Fans mit einer Fake-Hochzeit betrog, war er jetzt für kurze Zeit mit einem der hottesten Girls der Welt zusammen: Julia Rose . Die Schauspielerin zeigt gerne was sie hat und postet jede Menge Nacktbilder auf Instagram – check hier ihren Hammer-Körper aus:

Jake Paul: "Meine Freundin hat mich verlassen!"

Doch Jake Paul und Julia Rose haben sich getrennt! Laut Jake hat er's mit Julia so richtig verkackt. In einem Vlog von seinem Bruder Logan Paul jammert er: "Mein Herz ist gebrochen!" Schuld am Liebes-Aus sei er selbst, gibt Jake zu: "Meine Freundin hat mich abserviert, weil ich ein verf***ter Idiot bin.", so der 23-Jährige. Was genau passiert ist, erfahren wir bestimmt in den nächsten Wochen noch. Und dabei hielt ihre Liebe wirklich nicht lange: Erst Ende März hatten der YouTube-Star und Julia Rose verkündet, dass sie ein Paar sind. Die beiden Webstars hatten sich beim Musikvideodreh zu Jake Pauls Song "These Days" kennengelernt und scheinbar Hals über Kopf ineinander verliebt. Hier siehst du die beiden zusammen:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!