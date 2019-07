Fans betrogen: YouTuber-Hochzeit fake! 😨😡

Jake Paul & Tana Mongeau: Fans abgezockt

Die beiden YouTube-Stars Jake Paul und Tana Mongeau haben am Sonntag geheiratet, jetzt sind ihre Fans richtig sauer! Der Grund: Im kostenpflichtigen (!) Livestream konnten sie dabei sein, als sich die beiden das Jawort gaben. Doch die Feier artete in einer fetten Prügelei aus! Außerdem gab die frisch verheiratete Tana auch noch zu, dass die Beziehung zu Jake "etwas lustiges und leichtherziges" sei. Hä? Und dann heiratet man sofort? "Wir tun es offensichtlich aus Spaß und für Content", verriet sie. Also doch Fake-Hochzeit ?

YouTube-Fans wollen Geld zurück

Krasse 66 Tausend Fans von Jake Paul und Tana Mongeau (die übrigens mal mit Bella Thorne zusammen war) bezahlten mindestens 50 US-Dollar (ca. 44€), um die Trauung live im Netz zu verfolgen. Die Video-Qualität lief scheinbar aber zu wünschen übrig. Außerdem soll Tana 30 Minuten zu spät am Altar eingetroffen sein und die Trauung habe nur 10 Minuten gedauert, behaupten die Betrugs-Opfer. Als das Paar sich nach dem Ja-Wort küssen sollte, sprang jemand aus dem Publikum auf die beiden zu und überschütete sie mit Champagner – was die Sicht auf die Ereignisse erschwerte. Eindeutige Abzocke …

Tana Mongeau: Hochzeit für die Klicks

Schon seit Wochen wird Jake Paul und Bella Thornes Ex Tana Mongeau vorgeworfen, dass sie nur für die Klicks heiraten. Das scheint die Braut gerade selbst bestätigt zu haben, nachdem das Paar die Anschuldigungen ständig von sich wiesen. Doch in ihrer TV-Show " MTV No Filter: Tana Turns 21 " packt die Ex von Bella Thorne jetzt richtig aus! Sie erzählt ihrem Manager in einer neuen Folge der Sendung, dass Jake Paul und sie eine "unausgesprochene Bedingung" haben. Sie nannte es "eine Kim Kardashian, 72 Tage Ehe". Naja – überraschend ist das wohl kaum.

