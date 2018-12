Bibis Beauty Palace: Ist die YouTuberin wieder schwanger?

Bibis Beauty Palace geht in ihrer Rolle als Mutter total auf. Am 4. Oktober erblickte ihr kleiner Sohn das Licht der Welt und ist seitdem der Mittelpunkt ihres Lebens. Doch erfüllt das Mama-Sein die 25-Jährige so sehr, dass sie jetzt schon Baby Nummer zwei erwartet? Dieses Gerücht setzte niemand Geringeres in die Welt als Julian höchstpersönlich – Bibis Ehemann und der Papa ihres kleinen Söhnchens…

Bibis Beauty Palace: „Ich bin schwanger!“

Als Bibis Beauty Palace und Julienco vor kurzem zusammen mit ihrem Baby den wöchentlichen Großeinkauf im Supermarkt erledigten, hatte sich die YouTuberin den Kleinen in einem Tragetuch um den Oberkörper geschnallt und hatte somit beide Hände frei für die Lebensmittel, die sie gerne hätte. Plötzlich blieb Bibi an einem Regal stehen, das voll mit Essiggurken war… und die sind bekanntlich besonders bei Frauen sehr beliebt, die gerade in froher Hoffnung sind! Das weiß natürlich auch Julienco: „Bianca am Gurken-Regal!“, sagte der 25-Jährige, während er sie filmte, wie sie ein Glas mit Essiggurken in der Hand hielt. Deshalb fragte er seine Frau direkt: „Bist du schwanger?“ und siehe da – noch bevor er die Frage überhaupt fertig gestellt hatte, kam es von Bibis Beauty Palace schon wie aus der Pistole geschossen: „Ich bin schwanger!“

Bibi und Julian wollten nie nur ein Kind

OMG hat das YouTube-Paar mit diesem Video etwa tatsächlich Bibis zweite Schwangerschaft bestätigt? Wohl kaum. Die beiden fanden es einfach nur witzig, dass sie denselben Gedanken hatten, während die Blondine die Gurken im Supermarkt begutachtete. Dass die zwei irgendwann gerne noch ein Kind hätten, haben sie bereits bestätigt. Doch damit lassen sich Bibi und Julian bestimmt noch ein bisschen mehr Zeit…

Das könnte dich auch interessieren: