YouTuberin lässt sich neues Gesicht machen

Rund 4,4 Millionen Leute verfolgen das Leben von Gabi DeMartino auf Instagram – und das scheint perfekt zu sein. Was mit ihrer Zwillingsschwester Niki und einem gemeinsamen YouTube-Channel begann, ist heute ihr eigenes kleines Imperium. Nach wie vor dreht sich bei Gabi alles um Mode und Beauty. Schöne Kleider, tolle Outfits, immer das richtige Make-Up und ein Strahlen auf dem Gesicht. Doch genau das hat sich im Laufe der Jahre krass verändert – und zwar weil Gabi das so wollte!

So oft ließ sich Gabi DeMartino operieren

Denn für ihr Traum-Gesicht legte sich Gabi mehrfach unters Messer. Wer die Influencerin schon länger verfolgt, weiß, dass sie eigentlich ein wesentlich runderes aber trotzdem sehr hübsches Gesicht hatte. In ihren Schmink-Videos, in denen Gabi & Niki vor allem Star-Looks nachschminkten, war den Zuschauern immer wieder die ENORME Ähnlichkeit zu Ariana Grande aufgefallen. Dieser Vergleich schien dem Girl aus Los Angeles so gut gefallen zu haben, dass Ari zu ihrem Schönheitsideal wurde. Wie oft sich Gabi DeMartino im Gesicht operieren ließ, ist nicht genau bekannt, mittlerweile sehen Ariana und Gabi wirklich schon aus wie Zwillinge. Die zwei haben sich sogar mal auf einem von Aris Konzerten getroffen, wohl für beide eine merkwürfige Situation, sich "selbst" gegenüberzustehen …

