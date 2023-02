"You" Staffel 4: Ist Joe kein Mörder mehr?

Joe unterrichtet in London amerikanische Literatur, eine sehr passende Profession für den Amerikaner: "Endlich hat er eine Position gefunden, die seinem Verständnis der Bücher, über die er ständig spricht, entspricht. Er ist wirklich gut darin, und es macht ihm Freude, das zu tun. Ich kann das sagen, ohne zu viel zu verraten: Selbst wenn sein Leben völlig aus den Fugen gerät, hat er immer noch Spaß daran, Unterricht zu geben", so Sera Gamble. Doch reicht das alles, um ihn von seinen alten Verhaltensweisen abzubringen? Der Showrunner ist sich sicher: "Er wird nicht mehr morden. Er hat aus seinen Fehlern gelernt, und er wird alles tun, was nötig ist, um die karmische Waage wieder ins Lot zu bringen. Das bedeutet nicht nur, sich einen Bart wachsen zu lassen und über amerikanische Literatur zu unterrichten, es bedeutet vielleicht auch, genau die Menschen zu schützen, bei deren Schicksal man früher zumindest weggeschaut, wenn nicht sogar aktiv an dem teilgenommen hätte, was mit ihnen geschah." Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob Joe sich wirklich SO verändert hat – der zweite Teil von Staffel 4 wird am 09. März auf Netflix erscheinen.