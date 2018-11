XXXTentacion: Neues Video nach Mord

Auch nach seinem Tod ist XXXTentacion allgegenwärtig. In Videos, Bildern und vor allem in den Herzen seiner Liebsten lebt der Rapper weiter.

XXXTentacion: Kunstwerk für einen guten Zweck

XXXTentacions Mutter Cleo Bernard und der Künstler Bankrupt organisierten eine gemeinnützige Verlosung für exklusive XXXTentacion-Kunstwerke. Die Mutter des verstorbenen Rappers versucht mit dieser Aktion das schlechte Image ihres Sohnes reinzuwaschen. Zu Lebzeiten wurde XXXTentacion als Ausnahmekünstler gefeiert, jedoch bleiben einem vor allem die kriminellen Machenschaften und zahlreichen Festnahmen des Rappers im Gedächtnis. Cleo Bernard hat sich mit dem visuellen Künstler "Art by Bankrupt" zusammengetan, um die "XXXTentacion Memorial Art Raffle" zu gründen. Dies ist eine Initiative, mit der Geld für die "XXX Foundation Inc." gesammelt werden soll, um unterprivilegierten Familien und Jugendlichen zu helfen.

XXXTentacion: Das Kunstwerk kann man ersteigern

Die Stiftung wurde im Juni nach dem Tod von X zum gegründet und hatte das Ziel, Spenden für alle Wohltätigkeitsorganisationen zu sammeln, die sich für Cleo Bernards Sohn interessierten. Bankrupt, der vor allem für seine beeindruckenden Porträts bekannter Persönlichkeiten wie The Notorious B.I.G., Jimi Hendrix und Muhammad Ali bekannt ist, hat ein Kunstwerk des verstorbenen Rappers kreiert. Dieses Werk hat er der Stiftung geschenkt und prompt ein neues geschaffen, das verlost werden soll. "Ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, meine Kunst für eine positive Wirkung zu nutzen oder auf irgendeine Weise etwas zurückzugeben", sagte Bankrupt in einer Pressemitteilung. "Als Cleo und ich uns zum ersten Mal trafen, waren wir uns einig, wie wichtig es ist, Menschen in Not etwas zurückzugeben und ihnen zu helfen." Derzeit sind Lose für 1,30 US-Dollar erhältlich, wobei der gesamte Erlös der XXXTentaction Foundation zugutekommt. Der Gewinner der Verlosung wird am 30. November gezogen und erhält das Kunstwerk und eine bezahlte Reise nach Südflorida, um neben Cleo Bernard das Mausoleum von XXXTentacion zu besuchen. Hier findet ihr alles zu den Teilnahmebedingungen.

