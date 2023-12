"XO, Kitty" Staffel 2: Kehrt "To All the Boys"-Star Lana Condor als Lara Jean zurück!? 😱😍

In der Serie ist Lara Jean (bisher) nicht zu sehen gewesen. Staffel 1 bestätigte aber, dass sie und ihr Freund Peter immer noch glücklich zusammen sind. Lana Condor hat nun darüber gesprochen, ob sie sich vorstellen könnte, noch einmal in ihre alte Rolle der Lara Jean zurückzukehren: "Ich würde definitiv nie sagen, dass ich nicht zurückkehre. Ich meine, es ist ziemlich offensichtlich, dass ich die 'To All the Boys'-Welt liebe und einen großen Teil meines jungen Erwachsenenalters darin verbracht habe. Für mich fühlt sich diese Welt wie ein Zuhause an." Für ihre jüngere Kollegin und Filmschwester freut sie sich, dass sie die Möglichkeit bekommt, in ihrer eigenen Serie zu glänzen: "Es ist so aufregend zu sehen, wie Anna ihren eigenen Weg geht, denn als ich mit ihr gearbeitet habe, war sie noch jung, aber sie war immer de professionellste am Set. Sie war immer am besten vorbereitet. Ich hatte immer das Gefühl, mit einer Gleichaltrigen zusammen Zeit zu verbringen und nicht mit jemandem, der jünger ist als ich, und deshalb respektiere ich sie so sehr und freu mich sehr für sie." So ganz sicher ist es also noch nicht, ob wir Lana Condor in Staffel 2 noch einmal als Lara Jean sehen werden – aber die Chancen dafür stehen ziemlich gut! 👀