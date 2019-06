WTF: Tini kotzt vor laufender Kamera!

Tini Stoessel feat. Alesso “Sad Song”

Vor fünf Tagen, am 14. Juni, hat Superstar Tini Stoessel endlich einen neuen Song rausgebracht. „Sad Song“ ist wirklich ein absoluter Ohrwurm mit Hit-Potential! Das Lied entstand mit dem schwedischen DJ und Produzenten Alesso, der bereits Hits wie „Let Me Go“ mit Hailee Steinfeld und „Heroes“ mit Tove Lo veröffentlichte. Der Release des Songs kam kurz nachdem Tini bestätigte, dass ER ihr neuer Freund ist. Schon vorher wurde lange gemunkelt, ob sie den Superstar datet …

Crazy Musikvideo zu „Sad Song“

Gestern kam dann endlich auch das passende Musikvideo zu dem neuen Lied „Sad Song“ raus und wir verraten schon mal so viel: Es ist total verrückt! Auf Instagram veröffentlichte „Violetta“-Star Tini einen Ausschnitt aus dem Video, indem sie in einer Welt voller bunter Farben steht, die von rechts nach links fliegen. Es sieht aus, als wäre ein ganzes Holi-Festival in dem Raum explodiert. Dann kommt aber das Komischste: Die 22-Jährige fasst sich nämlich plötzlich an den Bauch und fängt kurzerhand an, Konfetti zu kotzen - einfach nur crazy! Der Rest des Videos geht genauso weird weiter, guck es dir einfach an …

Abstimmen

Folg uns auf Spotify für nice Musik!

Das könnte dich auch interessieren: