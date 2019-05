Why Don’t We: Jack Avery verlässt sein Baby

Erst letzte Woche verkündete „ Why Don’t We “-Star Jack Avery die Geburt seines Babys und schon jetzt verlässt er die Kleine!

Jack Avery: Abschied von Tochter

Oh Gott wie süß!!! Jack Avery hat gestern ein unglaublich cutes Foto mit seiner kleinen Tochter gepostet. Die kleine Lavender May Avery kam bereits am 22. April auf die Welt, doch "Why Don't We" Star Jack Avery und seine Freundin Gabriela hielten das geheim und überraschten die Fans mit dem Baby! Erst letzte Woche posteten beide stolz Bilder von ihr und verkündeten das gemeinsame Glück. Gestern schrieb Jack dann unter ein gemeinsames mit Lavender: „Ich werde mein kleines Mädchen vermissen …“

„Why Don’t We“ in Japan

Doch der „Why Don’t We“-Star schrieb auch direkt hintendran: „Ich werde bald zurück sein Liebes.“ Puh, ein Glück! Seine Freundin Gabriela kommentierte mit: „Wir werden dich wie immer vermissen.“ Was für eine süße kleine Familie! Die WDW-Boys haben sich gerade eine kleine Auszeit auf Hawaii genommen und sind jetzt nach ihrem Auftritt da auf dem Weg nach Japan, wo sie diese und nächste Woche insgesamt vier weitere Konzerte haben. Danach wird Jack bestimmt wieder mit seinen Liebsten vereint sein … Übrigens kommen "Why Don't We" bald wieder nach Deutschland! Hier findest du alle Infos zu ihrer "8 Letters"-Tour.

