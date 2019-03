Why Don’t We: Check hier das neue crazy Video

Why Don’t We haben am Mittwoch ihren neuen Song „I Don’t Belong In This Club“ rausgebracht und passend dazu gibt’s ein mega crazy Video !

Why Don’t We & Macklemore

Der neue Song von Why Don’t We heißt „I Don’t Belong In This Club“ und ist mit keinem geringeren als Macklemore! Der Rapper wurde durch Songs wie „And We Danced“ und „Glorious“ bekannt und gewann sogar schon unglaubliche vier Grammys und vier MTV VMA Awards! Für seine Songs holte sich Macklemore in der Vergangenheit schon immer die coolsten Features dazu und jetzt ist mega Boyband Why Don’t We am Start!

„I Don’t Belong In This Club“

In dem crazy Musikvideo zum neuen Song singen die WDW-Boys und Macklemore von einer miesen Partynacht, in der alles schief geht. Eine Stunde vorm Club gewartet, der Türsteher wollte sie nicht vorlassen, die Musik ist blöd du sie haben das Gefühl, dass sie einfach nicht in den Club gehören. Letztendlich scheinen aber doch alle eine Menge Spaß zu haben, inklusive verrückter Dance-Moves und angefahrener 70er Jahre Klamotten! Die Outfits von den Why Don’t We Boys musst du dir echt unbedingt angucken…

