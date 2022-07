Why Don’t We: Band-Pause bestätigt – dramatischer Grund

Why Don’t We: Jahrelang eingesperrt

Im September letzten Jahres haben die Jungs von Why Don’t We zum ersten Mal über Misshandlung gesprochen. Jahrelang wurde die Band von ihrem eigenen Management Signature Entertainment mental, emotional und finanziell misshandelt, dabei waren sie noch sehr junge Teenager, die gerade erst am Anfang ihrer Karriere standen. Das machten sich die Verantwortlichen anscheinend zu Nutzen. Die Jungs lebten zusammen in einem Haus, in dem sie auch arbeiteten und Musik machten. Klingt eigentlich ganz cool, oder? Doch was zuerst wie ein Traum klingt, entwickelte sich schnell zum Albtraum.

Corbyn Besson, Zach Herron, Daniel Seacey, Jonah Marais und Jack Avery wurde 24/7 von einem ihrer Manager überwacht. Aber nicht nur der Manager war zur Überwachung im Haus, es wurden auch ein Alarm installiert, der losging, wenn man eine Tür oder Fenster öffnen wollte. Den Code für den Alarm kannten die Jungs nicht. Essen durften sie auch nicht zu sich nehmen, wie sie wollten. Das führte zu Essstörungen und den Versuchen, Essen ins Haus zu schmuggeln und zu verstecken. Und da sie es nicht anders kannten, dachten die Why Don’t We Jungs, das sei alles normal!

Why Don’t We: Sie setzen sich zur Wehr

Erst Jahre später nach den Vorfällen traute sich die Band offen darüber zu reden und beschloss, eine Petition bei der kalifornischen Arbeitskommission einzureichen, um ihren Vertrag mit ihrem Manager und der Managementfirma zu kündigen. Seitdem ist es ein ständiges Auf und Ab. Den ein oder anderen Song haben die Jungs noch veröffentlicht, doch bei den Plänen auf Tour zu gehen, wurden ihnen einige Hindernisse in den Weg gelegt. Schon vor einigen Wochen gab die Band Tourdaten für Amerika bekannt, doch wegen der Gerichtsverhandlungen mussten sie den Ticket-Sale erstmal verschieben. Es verging etwas Zeit und sie versuchten es nochmal und die Fans kauften begeistert und voller Vorfreude auf die langersehnte Tour. Doch nun die große Enttäuschung…

Why Don’t We geben Band-Pause bekannt

Why Don’t We müssen ihre "The Good Times Only"-Tour komplett canceln. Der Grund ist eine Unterlassungserklärung von Signature, die ihnen verbietet, eine Vereinbarung "mit einem Veranstalter oder Veranstaltungsort für diese Tournee" einzugehen. Da sie immer noch gegen ihr Management und vor allem ihren ehemaligen Manager David Loeffler in einem Rechtsstreit sind, müssen sie dieser Erklärung nachkommen. In einem emotionalen Brief an ihre Fans richten sie die traurigen Nachrichten aus und schreiben: "Alles, was wir in unserer Karriere jemals tun wollen, ist großartige Musik zu machen und für all die lieben Menschen zu spielen. In Anbetracht dieser Ankündigung wird Why Don't We offiziell eine Pause einlegen. Eure Liebe und Unterstützung bedeutet uns fünf Jungs alles. Wir lieben euch!" Wir hoffen, dass Corbyn, Zach, Jonah, Daniel und Jack nun schnell durch den Rechtstreit kommen und sich endlich befreien können, damit sie wieder das tun können, was sie so sehr lieben: Musik zu machen und live aufzutreten! Bis dahin heißt es Daumen drücken!

