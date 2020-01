Welcher Flirt-Typ bist du?

Wie wickelt man seinen Schwarm so richtig um den Finger? Das kommt auch immer darauf an, wie du flirtest. Wenn du deinen Schwarm z.B. auf einer Party siehst, wie reagierst du? Sprichst du ihn direkt mit einem lockeren Spruch an oder versuchst du es eher mit der verspielten und süßen Variante?

Je nachdem wie dein Crush drauf ist, reagiert er ganz unterschiedlich auf deine Flirt-Versuche. Manche Leute sind nämlich echte Profis darin, andere um den Finger zu wickeln und andere sind total schüchtern und trauen sich überhaupt nicht, mit dem Schwarm zu flirten. Viele Leute gehen auch direkt über Social Media und flirten auf Instagram, Snapchat & Co. Auch eine Variante, um an seinen Schwarm zu kommen. Doch egal, ob man die Liebe seines Lebens sucht oder nur auf der Suche nach einem kleinen Abenteuer ist – Flirten ist ein echter Türöffner für alle Arten der Liebe.

Teste jetzt zu welcher Art von Flirt-Typ du gehörst und wie du am besten bei deinem Crush landest.

