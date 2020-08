Bella Hadids Ex-Freund und "Blinding Lights"-Star The Weeknd soll 2015 in Las Vegas einen Polizisten geschlagen haben, wurde danach kurzerhand verhaftet und musste ins Gefängnis! Nachdem er die Kaution vor Ort bezahlt hatte, durfte er dann wieder nach Hause in seine Villa in Beverly Hills. Auf Instagram postete er danach: "Aus Vegas geflüchtet."