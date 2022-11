Lil Wayne könnte schon bald wegen illegalen Waffenbesitz für mehrere Jahre im Gefängnis landen. 2019 wurde der Rapper direkt bei seiner Ankunft in Florida nach einem Privatflug mit einer geladenen Pistole erwischt worden und verstößt damit gegen ein Gesetz. Denn schon 2010 wurde er wegen illegalem Waffenbesitz zu mehreren Monaten Haft verurteilt und verurteilen Straftätern ist es in den USA verboten, Waffen zu besitzen. Nun könnte Lil Wayne für zehn Jahre weggesperrt werden. Das offizielle Urteil soll am 28. Januar verkündet werden.