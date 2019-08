Bella Hadids Ex-Freund und "Reminder"-Star The Weeknd soll 2015 in Las Vegas einen Polizisten geschlagen haben, wurde danach kurzerhand verhaftet und musste ins Gefängnis ! nachdem er die Kaution vor Ort bezahlt hatte, durfte er dann wieder nach Hause in seine Villa in Beverly Hills. Auf Instagram postete er danach: "Aus Vegas geflüchtet."