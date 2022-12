"Wednesday": Weitere Addams-Familie-Serien im Gespräch

Auch der Jüngste der Familie, Pugsley, hätte es verdient, mehr in den Vordergrund zu rücken. "Wednesday" startet mit einer Szene, in der Pugsley in den Spind von seiner Schwester gesperrt wurde. Nachdem Wedneday die Schule aber verlassen muss, ist der Junge aber auf sich allein gestellt und muss sich selbst mit seinen Peinigern auseinandersetzen. Eine eigene Serie könnte zeigen, wie er in der ersten Zeit damit zurechtkommt und Pugsley die Chance geben, sich weiterzuentwickeln, was dem Charakter sicherlich guttun würde.