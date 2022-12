"Wednesday"-Stars Jenna Ortega und Percy Hynes White: Liebesfilm abgedreht!

Jenna und Percy Fans aufgepasst!

'It's a wrap', was so viel heißt wie 'Die Aufnahmen sind im Kasten, der Dreh ist beendet', konnten nun Jenna Ortega und Percy Hynes White verkünden. Die beiden Stars aus der super erfolgreichen Netflix-Serie "Wednesday" wurden in den vergangenen Wochen immer wieder zusammen vor der Kamera gesehen. Der Grund: Die beiden haben einen Drama-Liebesfilm zusammen gedreht.

_____

DAS HAT ANDERE LESER*INNEN AUCH INTERESSIERT:

_____

Dieser wird den Namen "Winter Spring Summer or Fall" (deutsch: Winter, Frühling, Sommer oder Herbst) tragen. Doch um was geht's in dem Film? Der Film handelt von zwei Teenagern, die an der Schwelle zum Erwachsen werden stehen und an vier Tagen im Jahr immer wieder aufeinandertreffen, sich besser kennenlernen und sich verlieben. Wenn du also Jenna Ortega und Percy Hynes White in "Wednesday" schon geschippt hast, dann wirst du bei dem Film auf jeden Fall auf deine Kosten kommen. 🥰