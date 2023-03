"Wednesday"-Star Jenna Ortega: Davon ist sie besessen!

Jenna Ortega: Vergeben?

Ist Jenna Ortega nun in einer Beziehung oder ist sie doch Single? Das fragen sich so einige, seit sie die 20-jährige talentierte Schauspielerin in der Netflix-Serie "Wednesday" gesehen haben. Eine lange Zeit dachte man, dass Jenna Ortega mit ihrem "Wednesday"-Kollegen Perry Hynes White zusammen ist. Doch Jenna meinte, die beiden sind nur gute Freunde. In einem aktuellen Interview spricht sie nun über ihren Beziehungsstatus. "Ich bin momentan Single", so Jenna. Und das hat auch einen bestimmten Grund, erzählte sie.

"Vielleicht bin ich zu sehr von meiner Arbeit besessen, aber die Vorstellung von Beziehungen stresst mich. Und auch mit jemandem so verletzlich zu sein und jemanden so gut kennenlernen zu müssen und jemanden zu haben, der dich so sieht, wie du bist... Mein Gehirn weiß, dass ich darüber im Moment nicht nachdenken muss", so Jenna Ortega. Derzeit möchte sie sich also auf ihre Karriere konzentrieren und den Fokus komplett auf sich selbst haben. Und selbst wenn sie jemanden daten würde, dann schätzen wir Jenna so ein, dass sie das lieber für sich behalten würde. 🥴

