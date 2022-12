"Wednesday" Staffel 2: Neue Liebesbeziehung?

Wednesday Addams verknallt in ...

Die einen "Wednesday"-Fans shippen Wednesday Addams mit Xavier Thorpe und die anderen shippen Wednesday mit ihrer Mitbewohnerin Enid Sinclair. Beide sind seit dem ersten Tag an Wednesdays Seite und waren immer für sie da. (Auch, wenn Wednesday lange dachte, dass Xavier das Monster ist.) Xavier ging sogar noch einen Schritt weiter und zeigte Wednesday ganz offen und ehrlich seine Gefühle. Er wurde aber mehrmals (aufgrund von Tyler) zurückgewiesen. Onkel Fester beschrieb aber ein Knistern und eine Chemie zwischen Wednesday und Xavier, als Fester in Staffel 1 ein Gespräch zwischen den zweien mithörte. Besteht also die Chance auf ein Date in der nächsten Staffel?

Als Jenna Ortega in einem Interview gefragt wurde, wer noch in Wednesday verknallt sein könnte, meinte die Schauspielerin: "Vielleicht ist Enid verliebt in Wednesday." Ob das stimmt? Oder vielleicht liebt Enid Wednesday auch nur freundschaftlich? Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt, ob Wednesday in der zweiten Staffel einen neuen Crush haben wird oder ob sie nun erstmal wieder Abstand von dem Ganzen nehmen wird.

* Affiliate-Link