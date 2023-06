"Wednesday" Staffel 2: Mehr Horror, weniger Romanzen!

"Wednesday"-Hauptdarstellerin Jenna Ortega spricht in einem neuen Interview darĂŒber, dass in den neuen Folgen der Serie mehr Horror, dafĂŒr aber weniger Romantik geboten wird: "Wir haben beschlossen, dass wir den Horror-Aspekt der Serie ein bisschen mehr in den Vordergrund rĂŒcken wollen. Weil sie so unbeschwert ist, und eine Serie wie diese, in der es um Vampire, Werwölfe und SuperkrĂ€fte geht, sollte man sich nicht zu ernst nehmen. Wir verzichten in 'Wednesday' auf romantische Liebesbeziehungen, was wirklich toll ist", so die Schauspielerin.