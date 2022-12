"Wednesday": Das steckt hinter DIESEM gruseligen Effekt!

Und so kam dazu, dass Wednesday nicht blinzelt: "Nachdem er eine Einstellung ausprobiert hatte, bei der sie [Jenna Ortega] nicht blinzelte, war Tim Burton so begeistert von dem Ergebnis, dass er Jenna Ortega aufforderte, nicht mehr zu blinzeln, wenn sie Wednesday spielte. Also tat sie es nicht", so ein Repräsentant des Streaming-Anbieters. Auch Jenna Ortega selbst, hat sich zu dieser Charaktereigenschaft geäußert: "Sie blinzelt nicht. Tim Burton mag es, wenn ich mein Kinn nach unten neige und durch meine Augenbrauen schaue, wie bei einem Kubrick-Blick, und dann entspanne ich alle Muskeln in meinem Gesicht." Der "Kubrick-Blick" ist ein spezieller Ausdruck, bei dem ein*e Schauspieler*in mit gerunzelten Augenbrauen intensiv in die Kamera starrt.