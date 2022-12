"Wednesday" Co-Erfinder über Liebe zu Enid

Was kommt in einer möglichen zweiten Staffel von "Wednesday" auf uns zu? Al Gough und Miles Millar beantworteten genau diese Frage in einem neuen Interview: "Wir wollen all diese Beziehungen in Zukunft erforschen und verkomplizieren […] Für uns geht es in der Show auch wirklich um diese Freundschaft zwischen Mädchen, wobei und Wednesday und Enid wirklich im Zentrum stehen. Die Tatsache, dass sie es geschafft haben, eine Verbindung zum Publikum aufzubauen, hat uns sehr gefreut." Ob sich bei Wednesday und Enid vielleicht eine romantische Beziehung entwickelt, wollen die beiden aber noch offen lassen: "Wir wollen diese Freundschaft in jeder Hinsicht erforschen, aber werden nicht – das ist der Punkt, an dem man manchmal von Fans und solchen Dingen in die Irre geführt wird – wir sind einfach sehr offen, um zu sehen, wie sich die Charaktere und diese Freundschaft entwickeln."