Was läuft da zwischen Demi Lovato und Machine Gun Kelly?

Ist Demi Lovato frisch verliebt?

"Anyone, please send me anyone! Lord, is there anyone? I need someone!" (dt: "Irgendjemanden, bitte schick mir Irgendjemanden! Lieber Gott, ist da Irgendjemand? Ich brauche jemanden!) sang Demi Lovato (27) sich erst Ende Januar bei der Grammy-Verleihung von der Seele. Mit diesem emotionalen Outing rührte Demi sogar ihre Ex-BFF Selena Gomez nach jahrelangem Streit zu tränen. Spätestens da war klar, dass die schöne Sängerin total einsam ist und sich nichts sehnlicher wünscht, als jemanden an ihrer Seite. Und wie das Schicksal so will, scheint aus diesem "Anyone" jetzt "Someone" geworden zu sein…

Datet Demi Lovato den Rapper Machine Gun Kelly?

Und dieser ist kein Unbekannter, sondern der berühmt-berüchtigte Rap-Star Machine Gun Kelly (29). Vor wenigen Tagen soll er gemeinsam mit Demi das Soho-Haus in West-Hollywood verlassen haben – und zwar um zwei Uhr Nachts! Obwohl die Musiker in verschiedenen Autos gestiegen sind, war es anscheinend nicht das Ende ihrer gemeinsamen Nacht. Denn nachdem der US-Rapper sich flüchtig von der "Sorry Not Sorry"-Sängerin verabschiedet hat, parkte er sein Auto kurze Zeit später nur unweit von Demis Unterkunft entfernt.

Machine Gun Kelly: Ist Demi nur eine von Vielen?

Gegen eine Liebesbeziehung sprechen allerdings die vielen anderen Girls, die immer wieder eine Rolle in MGKs Leben spielen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Machine Gun Gelly sich auch mit Noah Cyrus trifft. Außerdem soll er eine Beziehung mit Schauspielerin Kate Beckinsale (The Widow) geführt haben, gleichzeitig wurde ihm aber auch nachgesagt, mit Model Chantel Jeffries zusammen zu sein. Die Wahrheit wird wahrscheinlich nur der Rapper selbst kennen …

