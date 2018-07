Noah Cyrus datet Rap-Star!

Noah Cyrus ist schon seit einiger Zeit richtig erfolgreich im Musik-Business. Jetzt scheint die 18-Jährige aber auch in der Liebe Glück zu haben, Noah hat sich nämlich einen bekannten Rap-Star geangelt!

Noah Cyrus datet Rapper Lil Xan

Es ist offiziell: Noah Cyrus und Lil Xan sind ein Paar! Die vergangenen zwei Tage postete die 18-Jährige immer wieder süße Bilder und Videos mit ihrem neuen Boyfriend auf Insta. Noch vor kurzem war Noah mit dem Sänger Tanner Alexander zusammen. Erst im Juni veröffentlichten sie ihren gemeinsamen Song „Lately“, den er für sie schrieb, doch das scheint inzwischen vorbei zu sein. Küsschen hier, kuscheln da – die Sängerin und Lil Xan scheinen super happy und verliebt zu sein! Der Rapper wurde übrigens letztes Jahr durch Soundcloud bekannt, wo er seine Hit-Single „Betrayed“ veröffentlichte. Anfang diesen Jahres releaste er dann sein Debut-Album „Total Xanarchy“, das es in die Top 10 der amerikanischen Charts schaffte!

Ist Noahs neuer Freund gefährlich?

Der 21-Jährige, der eigentlich Diego Leanos heißt, hat schon ein krasses Aussehen! Vor allem seine Gesichts-Tattoos stechen einem sofort ins Auge. Aber auch sein Künstlername Lil Xan hat es in sich, der ist nämlich ein Verweis auf das Medikament Xanax. Der Rapper gab zu, mit 17 und 18 zwei Jahre lang abhängig von dem Angstlöser und anderen Drogen gewesen zu sein, bevor er es immerhin schaffte, von Xanax loszukommen. Seitdem rappt er auch in seinen Texten von seinen Erfahrungen mit der Sucht, dem Missbrauch und seinem Kampf, clean zu werden. Auf Twitter schrieb Lil Xan: „Ich kämpfe immer noch mit anderen Lastern.“ Und in seinem Song „The Man“ sagt er: „Wenn ich nichts nehme, fühle ich mich, als wäre ich nicht mal am Leben. Ich könnte genauso gut tot sein.“ Oha das klingt krass! Gegenüber „noisey“ gestand der 21-Jährige zudem, noch von der Droge Norco abhängig zu sein. Ist er deshalb eine Gefahr für Noah? Diego könnte schließlich einen schlechten Einfluss auf die 18-Jährige haben! Hoffen wir mal, dass die Sängerin schlau genug ist, die Fingen von solchen Dingen zu lassen …

