Was deine Lieblingsfarbe über dich aussagt

Ist dir schon mal aufgefallen, dass du viele Dinge in derselben Farbe besitzt? :) Ob Klamotten, Beauty-Produkte oder die Deko in deinem Zimmer – eine Farbe sticht immer ganz besonders hervor! Vielleicht sind in deinem Kleiderschrank auffällig viele türkise Kleider und Tops zu finden. Oder du hast eine Wand in deinem Zimmer in einem warmen Orange gestrichen? Jeder von uns hat eine Lieblingsfarbe. Eine Farbe, die uns ein schönes Gefühl vermittelt, mit der wir uns wohlfühlen. :)

Rot, Grün oder Blau: Check aus, was deine Lieblingsfarbe bedeutet

Aber hast du dich schon mal gefragt, was deine Lieblingsfrage über dich aussagt? Dann wird es höchste Zeit! Denn jede Farbe steht für bestimmte Charaktereigenschaften, die dich definieren. Dahinter steckt die Farbpsychologie, die sich mit der Bedeutung und Wirkung von Farben auseinandersetzt.Und das Beste: Weißt du erstmal die Lieblingsfarbe deines Schwarms, kannst du ganz leicht herausfinden, wie er/sie tickt oder worauf er/sie steht! ;) Check die Farb-Liste unten aus und gewinne spannende Psycho-Einblicke! Übrigens: Die meisten Menschen mögen zwei Farben ganz besonders. Meist treffen dann Eigenschaften aus beiden Farbgruppen auf dich zu.

Hier kannst du rausfinden, welche Wirkung die Farbe deiner Klamotten hat

GELB

Hello Sunshine! Gelb ist die Farbe der Sonne: Sie steht für Wärme, Lebenskraft, Wachstum und Harmonie. Und genau das macht dich aus. Deine Friends lieben an dir, dass du immer happy Vibes versprühst. Betrittst du einen Raum, überträgst du deine positive Ausstrahlung sofort auf deine Mitmenschen. Wer mit dir rumhängt, hat immer was zum Lachen! Aber: Vergiss nicht, dass du auch mal down sein darfst. Es ist okay, wenn du miese Laune hast und dich am liebsten nur in deinem Bett verkriechen willst. So kannst du neue Energie tanken. Wurde dir außerdem schon öfter gesagt, dass du echt kreativ bist? Kein Wunder, denn auch dafür steht die Farbe Gelb! Dein Kopf ist immer voller Ideen und du weißt manchmal gar nicht, wohin damit.

» Lieblingsfarbe Orange!

» Lieblingsfarbe Rot!

Gut: Rot ist die Farbe der Liebe, der Leidenschaft, der Kraft und des Lebensbzw. des Blutes!

Schlecht: Rot ist die Farbe des Hasses und des Krieges - der rote Planet Mars ist nicht umsonst nach diesem römischen Kriegsgott benannt!

Rot als Lieblingsfarbe: Du bist sehr leidenschaftlich und lebendig - Mut und Energie verlassen dich nur selten! Hör aber ruhig mal mehr auf deinen Kopf als auf dein Herz.Vorsicht: Du wirst oft zu schnell laut gegenüber anderen - halte deine Power & deine Gefühle mehr im Zaum!

» Lieblingsfarbe Violett!

Gut: Violett ist die Farbe der Energie (vor allem der geistigen!), der Magie und der inneren Harmonie.

Schlecht: Im schlechten Sinne ist Violett die Farbe der Grüblerei und der Einsamkeit - der Abkehr von den Menschen und der Rückzug in sich selbst.

Violett als Lieblingsfarbe: Du kennst deine geistigen Künste und weißt sie zu nutzen - gründliches Nachdenken ist deine Stärke! Du arbeitest für die anderen, nicht gegen sie. Achtung: Tausch dich mehr mit anderen aus, auch ihre Gedanken sind wertvoll und hilfreich!

» Lieblingsfarbe Blau!

» Lieblingsfarbe Türkis!

Gut: Türkis ist die Farbe des Wassers. Sie steht für Klarheit, Fortschritt, Reden und Wahrheitsliebe.

Schlecht: Türkis ist die Farbe des Eises - somit symbolisiert sie Erstarrung und Kälte.

Türkis als Lieblingsfarbe: Du denkst klar - das Lernen dürfte dir keine große Mühe bereiten, vor allem in Mathe und anderen logischen Fächern. Vorsicht: Nicht überheblich werden - und vor allem die Gefühle (von anderen, aber auch deine eigenen!) nicht vernachlässigen!

» Lieblingsfarbe Grün!

Gut: Grün ist die Farbe der Pflanzen. Sie steht für Wachstum und Natürlichkeit, Kreativität, Freiheit - und nicht zuletzt für die Hoffnung!

Schlecht: Grün ist die Farbe des Giftes, zusammen mit Gelb steht sie für Missgunst, Neid und Hass.

Grün als Lieblingsfarbe: Du bist ein naturverbundener Mensch. Deine Freiheit ist dir wichtig - du strebst nach Harmonie und Ruhe. Versuche, deine Ausgeglichen- heit an andere weiterzugeben. Vorsicht - sei nicht zu Technik-feindlich! Nicht alles Neue und/oder Künstliche ist schlecht.

» Lieblingsfarbe Braun!

» Lieblingsfarbe Schwarz!