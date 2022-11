So wählst du deine Mascara-Farbe!

Schwarz & Dunkelbraun!

Das sind die klassischen Mascara- Farben: Sie zaubern einen tollen, dunklen Strahlenkranz und damit superviel Ausdruck in die Augen. Diese Mascaras kannst du immer tragen - in der Schule, auf der Party, zu allen möglichen Lidschatten. Tipp: Hast du sehr helle Haut & Haare, lieber Braun als Schwarz!Blau, Grün & Co.!